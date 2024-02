Maiorca-Real Sociedad | Coppa del Re | streaming gratis | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 5 febbraio 2024)è una partita valida per le semifinali delladel Re e si gioca martedì alle ore 21:00: tv in chiaro, probabili. Non sono mancate i colpi di scena neppure in quest’edizione delladel Re. Giunti alle semifinali, non c’è più traccia né delMadrid né del Barcellona, deragliati a sorpresa nei turni precedenti. A contendersi lasono rimaste invece le due basche,e Athletic Bilbao, l’Atletico Madrid – favorito per la vittoria finale – e l’insospettabile, che nei quarti haizzato un’impresa tutt’altro che banale facendo fuori il Girona, al momento la seconda forza della Liga ...