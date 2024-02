Madonna di Trevignano | ex fedele | “Col parere negativo della diocesi Gisella andrà contro la Chiesa”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Luigi Avella, ex seguace diCardia, ha commentato il messaggio del 3 febbraio 2024. "Considerato quanto dice, qualora il verdettosulla vicenda diRomano fosse, la veggente costituirà un piccolo restola Chiesa di Papa Francesco".

A "Mattino Cinque News" l'uomo lasciato fuori dal campo delle apparizioni: "Non mi fanno più vedere mia sorella" ...Fanpage.it ha intervistato Carlo Lacenere, che ha raccontato come stia soffrendo per quanto accade a Trevignano Romano ...Paola Felli aveva espresso dubbi sul bilancio dell'associazione Madonna di Trevignano. Oggi il consueto raduno. Presenti circa cento persone.