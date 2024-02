Made in Toscana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La Ekolav di Lastra a Signa (Firenze) fa parte del Gruppo Servizi Italia, con sede a Castellina di Soragna (Parma), società oggi leader in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e dispositivi medici in ambito sanitario. Il gruppo ha poi ampliato i propri servizi anche all’area industriale e al settore alberghiero. Può contare su una piattaforma produttiva altamente tecnologica, articolata in oltre 50 impianti produttivi in 6 Paesi e conta circa 3.600 fra dipendenti e collaboratori.