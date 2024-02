M5S | Schlein | Conte? ‘Non litigo | mio nemico è la destra’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – Sulle parola di Giuseppe, che chiede di 'essere trattato alla pari', "posso ribadire quanto detto in questi giorni: il Pd è testardamente unitario, perché ci rendiamo conto che nessuna delle nostre forze politiche è, da sola, sufficiente a costituire l'alternativa che ci chiede la nostra gente a questo governo e ai suoi errori, che si stanno già riversando drammaticamente sulla pelle dei cittadini e delle cittadini più fragili, con i tagli alla sanità pubblica, alle pensioni, con la negazione dell'emergenza climatica in corso. Ce n'è abbastanza per sentire la responsabilità di costruire convergenze su battaglie che condividiamo. Le nostre differenze ce le abbiamo, ma quello interessa poco ai nostri elettori, di vedere sempre litigare le opposizioni anziché costruire l'alternativa a questo governo. Quindi a me non mi vedrete mai litigare con nessuno, il mioè la destra che governa il Paese, noi saremo impegnati a costruire un fronte alternativo". Così la segretaria del Pd, Elly, a L'aria che tira' su La7.