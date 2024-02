Lutto nel mondo del basket | morto a 66 anni Earl Cureton

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) E’all’età di 66, ex cestista con un lungo passato in NBA. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Philadelphia, Detroit, Chicago, Los Angeles (Clippers), Charlotte, Houston e Toronto. Dove ha lasciato il segno è stato però in Michigan, con i Pistons, tanto da vincere il titolo nel 1982/1983 e diventare poi ambassador del club. Ha inoltre vinto un secondo titolo NBA nel 1993/1994, con gli Houston Rockets. Nella carriera dic’è anche un passato in Italia, con l’Olimpia Milano, nel 1989/1990. Tutto ildelsi stringe intorno ai famigliari dell’uomo, a cui vanno le più sentite condoglianze. SportFace.