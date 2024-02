Luigi Tenco e quella morte ancora sospetta a Sanremo

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La notte tra il 26 e il 27 gennaio del 1967 nella stanza 219 dell’hotel Savoy viene trovato privo di vita il corpo del cantautore ligure.La notizia è immediata: si tratta di suicidio. Ma il Festival non può fermarsi. Nonostante alcuni dei concorrenti in gara chiedano la sospensione, i dirigenti dicono no. Nella sua camera un biglietto con su scritto: «Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente cinque anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro) ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io tu e le rose in finale e a una commissione che seleziona La rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao». A trovare il corpo è Dalida, in quelin gara insieme a...