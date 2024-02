L’Ucraina è più vicina all’Europa | ma Zelensky avverte che l’Europa non è pronta alla minaccia russa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ci stiamo avndo al secondo anniversario dell’invasione totale della Russia in Ucraina. Tanti giornali italiani non ne scrivono più, o lo fanno solo quando succede qualcosa di grosso. I bombardamenti russi delle città contro i civili ucraini non fa più orrore, fa più notizia il conflitto, esistente o non esistente, tra il presidente Volodymyre il comandante delle forze armate Valerio Zaluzhnyy, fa più scaldalo una foto di Zaluzhnyy ripescata dal profilo social di un soldato che sembra dia legato con la destra ucraina. Viviamo nel 2024, le visualizzazioni, i click, gli scandali contano più delle vite umane. Il Tg1 ha deciso di ricordare il secondo anniversario dell’invasioneintervistando in esclusiva il presidente delVolodymyr. Proveniente dal mondo dello ...