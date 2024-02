Lucchese vince 2-1 contro la SPAL | Gucher e Rizzo Pinna decisivi

(Di lunedì 5 febbraio 2024)(3-4-3): Chiorra; Sabbione,, Tiritiello; Quirini (44’ st Alagna), Cangianiello, Tumbarello, Visconti (44’ st Fazzi);(39’ st Russo), Yeboah, Disanto. All. Gorgone(4-3-3): Alfonso; Ghiringhelli (28’ st Fiordaliso), Peda, Bassoli, Saiani; Collodel (38’ st Rao), Carraro, Buchel (28’ st Edera); Rabbi (16’ st Zilli), Petrovic (38’ st Antenucci), Dalmonte. All. Colucci Arbitro: Gemelli di Messina Marcatori: 44’ pt, 5’ st Dalmonte, 30’ stNote: espulso Fiordaliso al 48’ st. Ammoniti, Disanto, Visconti, Zilli.

Decisiva la rete del numero 7 rossonero. La Pantera sale a quota 30 punti e torna in zona playoff Lucchese – Spal 2-1 LUCCHESE (3-4-3): Chiorra; Sabbione, Gucher, Tiritiello; Quirini (43' st Alagna), ...La 24^ giornata riserva una sfida storicamente ostica per la SPAL: al "Porta Elisa" non si vince addirittura dal 1973 e mai come ora sarebbe importante fare risultato pieno per restare a contatto con ...Alle 18.30 al Porta Elisa possibile debutto di Petrovic, in ballottaggio con Zilli. Dall’inizio anche Ghiringhelli ...