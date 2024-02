Lotta all’evasione | nel 2023 nuovo record | “Recuperati 24 | 7 miliardi” Quasi 5 arrivano da sanatorie e condoni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il recupero dell’evasione fiscale nelha fatto segnare un altro. Le attività di controllo e promozione della compliance dell’Agenzia delle Entrate, sommate a misure straordinarie come la nuova rottamazione delle cartelle, hanno portato nelle casse dello Stato 24,7di euro, il 22% in più rispetto all’anno prima. Il braccio della riscossione ha messo a segno invece 14,8di incassi di cui 8,1 per le Entrate e 6,7 per conto di altri enti come Inps, Inail, ministeri, prefetture e Comuni. Ernesto Maria Ruffini, direttore di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, presentando i risultati ha rivendicato che il recupero ammonta a una cifra “molto vicina a una legge di bilancio”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, anticipando che entro primavera il governo conta di ...