L' osteopata dei cantanti | ' così li accompagno dalle prove al palco di Sanremo'

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 5 feb. (Adnkronos Salute) - Il sipario sta per alzarsi sui 30 artisti in gara al 74esimo Festival divecchie glorie della musica italiana alle nuove leve, dai veterani della kermesse ai debuttanti, c'è un fil rouge che affratella iin attesa di esibirsi: il 'panico da Ariston', la paura che un acuto possa tremare, che un tono basso muoia in gola, che il fiato non regga. Evitare stecche non è solo una questione di mestiere, ma anche il frutto di un lungo lavoro di squadra che coinvolge tanti professionisti della voce. Una di loro è Valentina Carlile, nome di punta dell'osteopatia foniatrica, che nella sua carriera ha collaborato a tour di star nazionali e internazionali. Sotto le sue mani stelle del pop, come pure 'ugole' della lirica. Anche quest'anno l'esperta ha aiutato a preparare alcuni concorrenti ...