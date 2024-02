L' Oscar al miglior film animato? Non è più solo una questione Disney

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Costretti a tifare per la Pixar, a Burbank hanno gioito di recenteper Encanto e Frozen: ma cos'è successo allache negli anni Novanta dominava la scena degli? È il 30 marzo 1992, siamo al Dorothy Chandler Pavillion di Los Angeles e sono le sei di sera. "Siamo" per modo di dire, perché chi vi scrive - e penso buona parte di chi legge - non aveva nemmeno l'età per capire cosa stesse accadendo dall'altro lato dell'Oceano. Però, per noi, lì c'era Billy Crystal che stava per presentare un'edizione degli, la 64esima, che avrebbe fatto la storia dell'animazione. La Bella e la Bestia, prodotta da Don Hahn e diretta da Gary Trousdale e Kirk Wise, diventava il primo lungometraggio d'animazione a essere candidato nella cinquina dei cinque …

Insomma il personaggio visto in Oppenheimer è il classico ruolo che appare per poco ma ruba la scena, retto da una prova magistrale di Robert Downey Jr. che secondo noi merita decisamente il Premio ...Roma, 5 feb. (askanews) - Taylor Swift nella storia: non solo ha vinto il suo tredicesimo Grammy Awards, gli Oscar della Musica, ma ha conquistato il suo quarto per il miglior album dell'anno, il prem ...Massimalismo VS minimalismo, old Hollywood vibes VS rigore anni Novanta. Non solo musica ai Grammy Awards 2024 ma anche tanto beauty: tra i look protagonisti… Leggi ...