L’orgoglio di Protti Fermana | la salvezza vale come la vittoria in un campionato»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nel Manuzzi deserto, si è vista unacombattiva che prova a proporre quando il Cesena gli lascia l’iniziativa. Purtroppo nel bus di ritorno a Fermo non c’è nessun punto. Il gol di Shpendi nel finale ha tolto un risultato che sarebbe stato oro per i ragazzi di. Dispiace svalutare così una buona prestazione, ma la situazione in classifica lo obbliga. Quantomeno ci si può consolare con la sconfitta dell’Olbia contro la Carrarese: sardi che rimangono penultimi a +3 dai gialloblù. Il commento di Stefano. "Un po’ di rammarico c’è. Abbiamo fatto una buonissima partita. Purtroppo abbiamo subito il gol su quella ripartenza, ci eravamo illusi che potevamo fare anche qualcosa di più. Ma siamo stati puniti. Andiamo a casa con niente". La più classica delle situazioni da Dedalo e Icaro. La, nelle ...