L' Onu nomina una commissione indipendente sull' Unrwa

Le Nazioni Unite hanno nominato oggi una commissione indipendente per valutare la neutralità dell'Unrwa nell'attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre. (ANSA) ...La nomina, con effetto immediato ...e gli attori regionali e globali tra cui l’Igad (Autorità intergovernativa per lo sviluppo), l’Onu e la Lega degli Stati arabi, per garantire un processo ...Il Consiglio per i diritti umani dell'Onu è stato istituito nel 2006 col compito di proteggere e promuovere i diritti umani in tutto il mondo e di condannare eventuali violazioni.