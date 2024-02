Lombardia | proposta di legge sul fine vita | in Ufficio di Presidenza l’audizione dei promotori

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano. L’didel Consiglio regionale dellaha incontrato questo pomeriggio in audizione a Palazzo Pirelli i responsabili dell’Associazione Luca Coscioni,del progetto disulche si pone l’obiettivo di regolamentare il suicidio assistito. Erano presenti il Presidente Federico Romani, i Vice Presidenti Giacomo Cosentino ed Emilio Del Bono e i Consiglieri Segretari Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella. Per il Comitato promotore sono intervenuti il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni Marco Cappato, la coordinatrice lombarda di “LiberiSubito” Cristiana Zerosi e i rappresentanti dell’Associazione Luca Coscioni Mario Riccio, Massimo Rossi, Simona Giannetti e Alessandro Piano. Idel ...

E' durata poco meno di un'ora l'audizione dei delegati del comitato promotore della proposta di legge sul fine vita dell'Associazione Luca Coscioni "Liberi Subito" nell'Ufficio di Presidenza del ...Milano, 5 feb. (askanews) – Questa proposta di legge regionale di iniziativa popolare "è ammissibile, come altre Regioni hanno constatato, perché non va a toccare chi ha diritto o non ha diritto ad ac ...