Lombardia | proposta di legge su fine vita | ufficio presidenza ha audito promotori

Milano, 5 feb. (Adnkronos) – L'didel Consiglio regionale dellaha incontrato questo pomeriggio in audizione a Palazzo Pirelli i responsabili dell?Associazione Luca Coscioni,del progetto disulche si pone l?obiettivo di regolamentare il suicidio assistito. Erano presenti il Presidente Federico Romani, i Vice Presidenti Giacomo Cosentino ed Emilio Del Bono e i Consiglieri Segretari Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella. Per il comitato promotore sono intervenuti il tesoriere dell?Associazione Luca Coscioni Marco Cappato, la coordinatrice lombarda di 'LiberiSubito' Cristiana Zerosi e i rappresentanti dell?Associazione Luca Coscioni Mario Riccio, Massimo Rossi, Simona Giannetti e Alessandro Piano.Idel disegno diavevano depositato giovedì 18 gennaio il testo in Consiglio regionale accompagnato da 8.181 firme: mercoledì 7 febbraio l?disi riunirà per pronunciarsi sull?ammissibilità del progetto di. "Al di là della decisione che nel merito ciascuno di noi andrà ad assumere personalmente ? sottolinea il presidente Romani? abbiamo voluto incontrare idell?Associazione Coscioni per confrontarci con loro su un tema di grande importanza e attualità e che merita sicuramente un doveroso approfondimento, dando così loro la possibilità di argomentare al meglio le motivazioni alla base della loro iniziativa".Qualora la decisione, qualunque essa sia, non dovesse essere unanime, l?ammissibilità dellalegislativa dovrà essere sottoposta al voto dell?Aula del Consiglio regionale nella prima seduta utile successiva.