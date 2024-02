Lombardia | domani attive misure anti inquinamento a Brescia | Lecco e Mantova

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 5 feb. (Adnkronos) - In conseguenza ai valori di Pm10 registrati nella giornata di ieri e delle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, da, martedì 6 febbraio, vengono attivate letemporanee di secondo livello anche in provincia di, e di primo livello in provincia di. Lo rende noto la Regione, precisando che queste limitazioni si aggiungono a quelle giànelle province di Milano e Monza (I livello) e Bergamo e Cremona (II livello). Ecco cosa prevedono ledi primo livello: divieto di combustioni in tutti i comuni delle province coinvolte e di accensione di fuochi all'aperto; nei comuni con più di 30.000 abitdelle province coinvolte è prevista la limitazione alla circolazione tutti i giorni nella fascia 7.30-19.30 per tutti i veicoli Euro 0 e 1 di qualsiasi alimentazione e per i veicoli Euro 2, 3 e 4 a gasolio. Rispetto a quelle previste dallepermanenti, le limitazioni si applicano anche nelle giornate di sabato e di domenica e coinvolgono anche i veicoli Euro 4 diesel commerciali anche se con Fap e gli Euro 0 e 1 a Gpl e metano. Gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti alle limitazioni temporanee della circolazione come gli altri veicoli inquin, fino alla disattivazione delle stesse. In tutti i comuni della provincia delle province coinvolte è vietato tenere temperature superiore a 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e utilizzare generatori a legna per riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) di classe emissiva fino a 3 stelle compresa (I livello). In agricoltura, in tutti i comuni della provincia delle province coinvolte è vietato spandere gli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizze dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato. Ledi secondo livello, invece, prevedono l'applicazione di tutte le limitazioni di I livello con l'aggiunta del divieto di utilizzo di generatori a legna per riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) di classe emissiva fino a 4 stelle compresa.