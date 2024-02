Locatelli | «Brucia sempre al di là dell’autogol! Abbiamo spirito»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ha parlato dopo Inter-Juventus, match finito 1-0 per i nerazzurri. Il centrocampista rammaricato per il risultato finale.? Intercettato da Sport Mediaset nel post partita di Inter-Juventus, Manuelè apparso rammaricato: «Loro hanno fatto una buona partita nel senso che si muovevano molto. Nella ripresa noi più aggressivi e ci ha dato più vantaggi. Al di là dell’autorete quando perdi, ma noi dobbiamo continuare così e migliorare. Dirà il campo chi è più forte, dobbiamo continuare ad avere questodi squadra. Non è una settimana bella come le altre, ma non è tutto da buttare. Con l’Udinesel’opportunità di portare a casa la partita e dobbiamo continuare così». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...