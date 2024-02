Lo spread tra Btp e Bund conclude calmo a 156 punti base

(Di lunedì 5 febbraio 2024)tra Btp etedeschi a 10 anni in marginale calo: il differenziale ha chiuso la seduta sul mercato telematico a 156, contro i 157 dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,87%.

spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in leggero aumento: il differenziale ha concluso la seduta a 152 punti base, contro i 149 dell'avvio di ... (quotidiano)

spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in leggero aumento: il differenziale ha concluso la seduta a 152 punti base, contro i 149 dell'avvio di ... (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 155 punti , rispetto ai 152 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende di 7 punti ... (quotidiano)

spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in marginale calo: il differenziale ha chiuso la seduta sul mercato telematico a 156 punti base , contro i ... ()

Al contrario, le vendite colpiscono soprattutto Telecom Italia, Tenaris e Iveco Group. Sull’obbligazionario lo Spread Btp/Bund con il rendimento del decennale italiano in aumento al 3,87% e quello del ...Il Ftse Mib chiude in rialzo dello 0,76% a 30.952 punti, confermando Milano quale maglia rosa in Europa grazie soprattutto al contributo di Unicredit dopo un brillante bilancio. A ...L’anima attuale di eSprinter si scopre nel traffico tra Long Beach e Venice Beach: i 25 gradi a fine gennaio sulle coste della California hanno portato un traffico degno della primavera. Ma, con ...