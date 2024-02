LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Jodoin Di Maria in zona finale dopo tre rotazioni! Biginelli insegue

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO 9.59: Rinuncia alla verticale Lyskun che ripete, non trova un gran tuffo, punteggio di 28.80, totale di 197.20,svanita 9.58: Non bene anche Kaneto, un po’ scarsa, qualche spruzzo, totalizza 58.50, totale di 219.95 9.57: Qualche spruzzo per M. Kim che totalizza 50.40, totale di 217.35 9.56: Non perfetta la tedesca Pfeif che entra leggermente scarsa, punteggio di 52.80, totale di 225.70 9.55: probabilmente dice addio ai sogni diche arriva scarsa e ottiene 34.80, totale di 195 9.54: Quan, Chen, M. Kim, Orozco, Spendolini, Wu la classificatrenona,16ma 9.53: Non perfetto il tuffo di Chen, ...