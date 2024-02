LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Jodoin Di Maria in finale dalla piattaforma! Biginelli si ferma

(Di lunedì 5 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO 10.30: Chen ancora una volta al limite della perfezione, punteggio di 89.60, totale di 421.85 10.29: Quan chiude con un tuffo non perfetto la sua gara, punteggio di 76.80, totale di 405.30 10.28: tutt’altro che perfetto il tuffo di Spendolini, punteggio di 67.20, totale di 320.10 10.27: LAC’E’!!! Ottimo l’ultimo tuffo perdiche totalizza ben 72 punti, totale di 293.75 10.27: trova un buon tuffola canadese McKay, punteggio di 60.80, totale di 273.15. Ora10.26: bene anche Orozco, qualche spruzzo, punteggio di 67.20, totale di 317.50, lac’è 10.25: Buon tuffo di Agundez che ottiene 67.20 punti, totale di 311.45, è in ...

Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci hanno conquistato l'argento nel sincro da 3 metri ai Mondiali degli sport acquatici di Doha 2024. Si tratta della prima medaglia assoluta nella specialità per l'Ital ...