LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Jodoin Di Maria e Biginelli devono inseguire dopo la prima rotazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO 8.22: Scarsa in ingresso in acqua, tanti spruzzi, punteggio di 44.80, totale di 112 per Pfeif 8.21: Gran tuffo per Maiache sparisce in acqua e totalizza 65.80, totale di 113.80 8.20. Chen, Quan, M. Kim, Orozco, Pfeif, Praasterink.decima,ultimala8.19: Chen prosegue sull’onda di ieri, punteggio di avvio: 82.50 8.18. Scompare in acqua Quan che inizia con 76.50 punti 8.17: Non bene la britannica Spendolini che inizia la gara con 56 punti, anche per lei gara in salita. 8.17. Leggermente scarsa in ingresso in acquadi, punteggio di 59.20 8.16: Non perfetto l’avvio di ...