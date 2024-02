LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Jodoin Di Maria e Biginelli devono inseguire dopo due rotazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO 9.43: Scarsa anche Praasterink in ingresso in acqua. Punteggio di 52.50, totale di 163.95 9.42: scarsa in ingresso in acqua Toulson che totalizza 57.60, totale di 165.10 9.41: Buono anche il tuffo di Lyskum che entra bene in acqua, ottiene 56 punti, totale di 168.40 9.40: E’ buono il triplo e mezzo indietro di Kanet, leggermente scarso, punteggio di 67.65, totale di 161.45 9.39: Non perfetto il tuffo di N. Kim, punteggio di 47.60, totale di 166.95 9.38. Buon tuffo di Pfeif, leggermente scarsa. Punteggio di 60.90, totale di 172.90 9.37: troppi spruzzi perche fa un passo indietro grave. Punteggio di 46.40, totale di 160.20, si fa dura la strada per la finale 9.36: la classificadue: Chen, ...