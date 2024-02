LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Jodoin Di Maria e Biginelli a caccia della finale dalla piattaforma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO Programma, Orari, Tv e streaming deididi Doha – Il programma deidi Doha – Il medagliere deidi Doha– La presentazione delle gare didi Doha – Le speranze di medaglia per l’Italia – Gli italiani adei pass olimpici in palio a Doha – I convocati azzurri per Doha – La cronaca del Team Event – La cronacagara femminile da 1 metro – La cronacagara maschile da 1 metro – La cronaca del sincro misto– La cronacaqualificazionegara femminile ...