Live-show e workshop L’innovazione è il faro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Quello che si vede, certo, perché gli espositori sono notoriamente i protagonisti della manifestazione che prenderà il via domani all’Allianz MiCo di Milano. Ma anche quello che si può ascoltare, perché la Bit è l’agorà dove operatori, esperti e comunicatori si confrontano per cercare di dare un nome e una fisionomia al turismo che sta cambiando. Lo conferma il ricco panel di convegni, conferenze,che la knowledge-unit di Fiera Milano ha organizzato e programmato sul tema "Bringing Innovation into Travel", affondo colto e illuminante sui nuovi trend, sulla sostenibilità, sulle startup. E, appunto, sul, tema apicale di quello che per 3 giorni si presenterà come una sorta di conclave per speaker e partner autorevoli di questo comparto, tra gli altri Astoi Confindustria Viaggi, ...