Live Roma-Cagliari | squadre in campo per il riscaldamento

(Di lunedì 5 febbraio 2024)– Monday night per ladi Daniele De Rossi, chiamata tra le mura amiche dell’Olimpico a dare seguito ai successi ottenuti contro Verona e Salernitana per dare ulteriore slancio alla propria classifica, avversario di giornata ildel grande ex, nonché amatissimo, Claudio Ranieri.(4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.A disp.: Svilar, Boer, Huijsen, Celik, Sanches, Aouar, Baldanzi, Kristensen, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli, Costa.All.: Daniele De Rossi.(3-5-2): Scuffet; Dossena, Mina, Obert; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbou, Paulo; Lapadula, Petagna.A disp.: Radunovic, Viola, Deiola, Chatzidiakos, Aresti, Jankto, Wieteska, Augello, Pavoletti, Gaetano, Luvumbo, Di Pardo.All.: Claudio ...

Il posticipo della 19ª giornata si gioca di lunedì al Palaverde e vede l'arrivo della Virtus Bologna che viene dalla vittoria contro Napoli in campionato e dal doppio turno ...La Roma per superare nuovamente il Bologna e lanciarsi all`inseguimento del quarto posto occupato dall`Atalanta, il Cagliari per fare un doppio salto in avanti.