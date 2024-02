LIVE – Pallanuoto maschile | Mondiali Doha 2024 | Italia-Kazakistan in DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Kazakistan, Mondiali pallanuoto 2024, esordio per il Settebello. Dal bronzo europeo con l’obiettiv ...Prima giornata per i Mondiali di pallanuoto al femminile in quel di Doha. Otto i match in programma oggi, con anche il Setterosa che è sceso in acqua e ha vinto nettamente contro la Gran Bretagna, lan ...Esordio ok per il Setterosa al Mondiali di Doha. Battuta nettamente 22-10 la Gran Bretagna, settima in Europa lo scorso gennaio, che ritornava a un Mondiale dal 2013 a Barcellona. Quaterne di Bianconi ...