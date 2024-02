LIVE – Nuoto artistico | Mondiali Doha 2024 | finale duo tecnico femminile in DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto 18:19 Sudamericani che si presentano in acqua con la coppia composta ... (oasport)

7.21 alle 12.00 torneranno invece in acqua Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico femminile. La coppia azzurra vuole prova rci per una ... (oasport)

Sky Sport Tennis ATP e WTA - Cordoba, Marsiglia, Dallas, Abu Dhabi e Cluj-Napoca, Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Ben cinque i tornei che saranno trasmessi in d ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di nuoto artistico di scena all'Aspire Dome di Doha. Altri due titoli irid ...NUOTO ARTISTICO, MONDIALI 2024 - Errore pesante di Giorgio Minisini, che sbaglia nella parte conclusiva nel duo misto tecnico e affonda l'Italia ai Mondiali di nuoto artistico. La coppia azzurra, ...