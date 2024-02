LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | prova tecnica a squadre iniziata | Italia in acqua per penultima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.48 189.9891 il punteggio della Thailandia, che balza prevedibilmente in testa. Buona la loro, ora la Costa Rica. 7.41 Qualche errore di troppo per le sudafricane, scese incon un programma molto semplice e con sole sei atlete. Punteggio di 118.8650 con due penalità. Ora è il momento della Thailandia. 7.37 Due basemark per il Brasile, che chiude in 183.5283. Ora il Sud Africa, con il coefficiente più basso in gara, 18.6500. 7.31 Il Brasile sarà la prima Nazionale a battezzare l’dell’Aspire Dome. Difficoltà totale di 33.4500. 7.29 Ricordiamo che sia lache il duo tecnico hanno una valenza in più con la qualificazione alle Olimpiadi. Nella ipotetica classifica per la ...