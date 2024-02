LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | parte la finale del solo tecnico | Minisini nel finale Ricorso nel duo tecnico | Cerruti-Ruggiero seste

(Di lunedì 5 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.10 Primo posto per il giovane Adisaisiributr con 188.7716. Ora tocca allo statunitense Kenneth Gaudet, che ha il coefficiente più alto della giornata, incrementandolo di 10 punti rispetto al preliminare. 18.06 Punteggio di 166.4566 per Barral, che partiva con il coefficiente di difficoltà più basso. Molto soddisfatto. Ora il diciassettenne thailandese Adisaisiributr. 18.01 Tutto pronto alla Aspire Dome di Doha, sta per partire ladideidi! 17.58 Si comincia fra pochissimo. A dare il via a questasarà il trentacinquenne belga Renaud Barral, allenato dall’italiana Susanna De Angelis, mamma ...

Delusione per la coppia formata da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nella finale del duetto tecnico di nuoto ai Mondiali in corso a Doha. Le due azzurre, qualificate per la finale con il quarto posto ...Una gara di passaggio, un fine settimana utile ad esplorare nuove distanze, un momento per raccogliere e codificare i segnali in vista di uno dei momenti più importanti della stagione. La seconda tapp ...