LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | la Cina balza in testa | disastro Grecia Fra pochissimo l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.56 Giappone che si porta al secondo posto con il punteggio di 282.4379 e conquistano l’accesso alla finale di domani. Stati Uniti adesso in acqua, poi sarà il turno del. 8.51 Attenzione, perché l’esercizio dellaè ai limiti delso! Perdono quasi 25 punti di difficoltà con i basemark e arriva un 185.5846 che le piazza al decimo posto, la qualificazione è davvero utopica per loro! Ora c’è il Giappone che scende in acqua. 8.43 Prevedibile, ma giusto primo posto per la, che conferma il suo coefficiente di difficoltà e riceve punteggi altissimi tra elementi e impressione artistica: 304.1272 e giusta vetta della classifica. Arriva il momento della. 8.37 Bella prova di Israele, dettata anche dal ...