LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Kazakistan in testa nella prova tecnica a squadre | Italia in acqua per penultima

(Di lunedì 5 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.08 La Slovacchia si issa al secondo posto in classifica in 201.9179,dunque qualificata alla finale di domani. Tocca al Canada, con il primo coefficiente di difficoltà superiore ai 40 punti: 40.4000. 8.02 212.8557 il punteggio delche balza immediatamente inalla classifica e strappa virtualmente un posto in finale, basta una sola selezione che le finisce alle spalle. Ora la Slovacchia. 7.57 Routine interessante del Costa Rica, che chiude con poco più di 147.7479, prendendo anche uno zero negli elementi. Prima Nazionale interessante, il, esaltato dall’oro di ieri nel duo misto tecnico. 7.48 189.9891 il punteggio della Thailandia, che balza prevedibilmente in. Buona la loro ...