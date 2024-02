LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Italia in finale con il quinto posto provvisorio nella prova tecnica a squadre | Cina in vetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.07 Arriva una penalità per le azzurre, ma non inficia più di tanto il risultatoassoluto in 242.4208,che si giocherà le medaglie domani. Ora la Spagna, ultima nazionale a scendere in acqua. 9.01 Arriva il punteggio statunitense, 273.2900 per il terzo. Ma ora tocca all’: Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino, 41.2500 il coefficiente di difficoltà. FORZA RAGAZZE! 8.56 Giappone che si porta al secondocon il punteggio di 282.4379 e conquistano l’accesso alladi domani. Stati Uniti adesso in acqua, poi sarà il turno ...