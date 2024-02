LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Cerruti e Ruggiero all’assalto del podio nel duo tecnico! Italia in finale nel tecnico a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12: la coppia kazaka totalizza un punteggio di 203,4817, anche per loro una penalità sull’ultimo elemento, sono seconde 12.11: Prestazione interessante delle kazake che confermano di in crescita 12.08: Onkes e Toshkhujaeva del Kazakistan, che ieri ha conquistato uno storico oro, in acqua 12.07: Punteggio di 203.8166 per la coppia messicana che subisce un basemark, difficile che possano scalare posizioni 12.05: Tanti errori per le messicane sul medley anni 80 scelto per accompagnare l’esercizio delle americane 12.02: Diosdato Garcia e Jimenez Garcia in acqua per il primo esercizio della11.58: Tutto pronto per la gara, sarà la coppia messicana che punta a scalare qualche posizione la prima a scendere in acqua. 11.55: Questa la lista delle coppie in gara nella...