LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Canada in vetta nella prova tecnica a squadre | Italia in acqua per penultima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.25 Seconda piazza per l’Ucraina: 234.8733, rimane in testa ilma le ucraine si prendono il posto in finale, seppur con un paio di errorini di troppo. Momento dell’Egitto. 8.19 Australia seconda, trae Kazakistan: per loro punteggio di 220.6945. Scolliniamo la metà di gara con l’Ucraina, per loro difficoltà di 39.8500. 8.14che sale prevedibilmente in testa: nessuna penalità e punteggio di 259.4950, con 95.4500 di impressione artistica. Ora l’Australia, ottava nazione a scendere in. 8.08 La Slovacchia si issa al secondo posto in classifica in 201.9179, Kazakistan dunque qualificata alla finale di domani. Tocca al, con il primo coefficiente di difficoltà superiore ai 40 punti: 40.4000. 8.02 ...