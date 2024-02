LIVE Musetti-Marterer 6-4 | 6-2 | ATP Marsiglia 2024 in DIRETTA | chiude in due set l’azzurro | faticando molto nel 1° set

(Di lunedì 5 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASiqui dunque ladel match di 1° turno di, che affronterà adesso il vincente tra Tomas Machac e Andy Murray. Un saluto sportivo! 18.10 Le statistiche ci dicono di uncon pochissime prime in campo nel 1° set (39%), mentre ha leggermente raddrizzato il dato nel 2° (58%). Con la prima ha ottenuto il 74% di punti mentre con la seconda il 50%, il suo avversario invece ha ottenuto il 58% con la prima e il 37% con la seconda. 3 ace contro 2 per, che commette 2 doppi falli contro il solo di. 18.07 Dopo un primo set in cui è stato il primo a brekkare, ma che si era enormemente complicato sul 4-3 40-15 e servizio, ...

5-2 In rete il dritto in recupero di Marterer si ferma in rete, "andiamo" di Barazzutti.

Da lunedì 5 a domenica 11 febbraio in diretta e in esclusiva gli ATP 250 di Cordoba, Dallas e Marsiglia, il WTA 500 di Abu Dhabi e il WTA 250 di Cluj-Napoca. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti non erano ancora nati quando l'Italia giocava la sua ultima finale in Coppa Davis, nel 1998. Oggi Sinner e Musetti cercheranno di riportare l'Italia in finale. Presentazione e come seguire in tv e streaming il torneo francese. Due i tennisti italiani presenti: Musetti che esordirà contro il tedesco Marterer, mentre Zeppieri oggi disputerà il secondo ed