LIVE Musetti-Marterer 2-1 | ATP Marsiglia 2024 in DIRETTA | contro-break immediato del mancino tedesco

(Di lunedì 5 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Rovescio vincente del. 30-40 Stecca la rispostacon il rovescio. 15-40 Altro tentativo di rovescio lungolinea fuori, forse qui era meglio un back. 15-30 Prova a uscire col rovescio lungolinea vincente, largo di non molto. 15-15 Prima smorzata di, di dritto, perde il punto. 15-0 Servizio e rovescio profondo. 2-0 Gran rovescio diagonale vincente di! 30-40 Stecca il passante di dritto l’azzurro. 15-40 Altro errore di dritto. 15-30 Palla bassa su cui ancora una volta fa fatica con il dritto il. 15-15 Approccio in back in rete di. 15-0 Rovescio lungolinea del. 1-0 Altro dritto vincente, ...

Da lunedì 5 a domenica 11 febbraio in diretta e in esclusiva gli ATP 250 di Cordoba, Dallas e Marsiglia, il WTA 500 di Abu Dhabi e il WTA 250 di Cluj-Napoca ...Jannik Sinner e Lorenzo Musetti non erano ancora nati quando l'Italia giocava la sua ultima finale in Coppa Davis, nel 1998. Oggi Sinner e Musetti cercheranno di riportare l'Italia in finale.Presentazione e come seguire in tv e streaming il torneo francese. Due i tennisti italiani presenti: Musetti che esordirà contro il tedesco Marterer, mentre Zeppieri oggi disputerà il secondo ed ...