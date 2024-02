LIVE Musetti-Marterer 0-0 | ATP Marsiglia 2024 in DIRETTA | inizia il match | esordio del toscano contro il numero 99 del mondo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Sorteggio effettuato, Lorenzoinizierà al servizio. 16.08 Servirà però, chiaramente, una versione meno fallosa di quella che abbiamo visto nell’ultima uscita australiana. In questo, il migliorche abbiamo visto è stato quelloThompson, a Auckland. In quell’occasione vinse 6-4, 6-1 giocando unmolto offensivo e con davvero pochi errori. 16.05 Primo intra questi due giocatori. Il mancino di Norimberga può essere ostico, gioca molto di ritmo ma ha un’impugnatura complessa sul dritto. L’azzurro dovrà essere bravo con il back di rovescio a cogliere le difficoltà, che per forza di cose potrebbero manifestarsi, proprio dal lato sinistro del tedesco. 16.00 Ha chiuso David ...

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti non erano ancora nati quando l'Italia giocava la sua ultima finale in Coppa Davis, nel 1998. Oggi Sinner e Musetti cercheranno di riportare l'Italia in finale.Presentazione e come seguire in tv e streaming il torneo francese. Due i tennisti italiani presenti: Musetti che esordirà contro il tedesco Marterer, mentre Zeppieri oggi disputerà il secondo ed ...