Lite in diretta | Adani contro Allegri | ci risiamo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Leleprotagonista di un battibecco in: nel mirino ancora una volta la Juventus e Massimiliano, ci. No, nessuna replica dello sin tv andato in scena qualche anno fa, ai tempi della prima esperienza del tecnico livornese sulla panchina della Juventus. Ma l’ex difensore, ora opinionista alla ‘Rai’, torna a cavalcare un suo cavallo di battaglia e dopo la vittoria dell’Interla formazione piemontese non lesina complimenti ad Inzaghi, bacchettando al contempo quanto fatto dall’allenatore bianconero. Il palcoscenico della nuova invettiva diè la Domenica Sportiva, dove si è analizzato ovviamente il risultato del big match di Serie A, allargando il discorso ...