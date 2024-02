L' Italia si è fatta sentire con autorevolezza nella Ue | parla la Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il sostegno dell'all'Ucraina è e resterà incrollabile. È quanto ha dichiarato Giorgia, in Giappone per il passaggio di consegne per dare il via ufficiale alla presidenzana del G7, a un quotidiano locale. "È un dovere morale, ma si tratta anche di tutelare il nostro interesse nazionale, perché la sicurezza dell'Ucraina è la sicurezza dell'Europa", ha sottolineato la premier. In merito al peso del nostro Paese nell'Unione europea,ha detto: "In questi mesi il governo ha giocato un ruolo chiave a Bruxelles, facendoconla voce dell'e contribuendo al dibattito sui grandi temi".