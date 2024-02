L’Italia sarà un bersaglio se partecipa all’aggressione contro lo Yemen | dice uno dei leader Houthi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 5 febbraio 2024) «unse parteciperàlo». Così Mohamed Ali al-Houti, attualmente uno deidi spicco del movimento Ansar Allah, i partigiani di Dio meglio conosciuti come Houti, nonché cugino dell’attualeAbdul-Malik Al-Houti, si rivolge al nostro Paese in un’intervista rilasciata a Repubblica. Sulla nuova missione militare europea nel Mar Rosso,: «Consigliamo agli europei di aumentare la pressione su coloro che sono responsabili degli orrori a Gaza. Le nostre operazioni mirano a fermare l’aggressione e a sollevare l’assedio, rappresentando un obiettivo legittimo che deve essere perseguito. Qualsiasi altra giustificazione per l’escalation da parte degli europei è inaccettabile». E ...