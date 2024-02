“L' Italia diventerà un bersaglio” Gli Houthi minacciano ritorsioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un'escalation di violenza che mette a rischio anche l'. Mohamed Ali Al-, uno dei leader del movimento Ansar Allah (gli) e cugino dell'attuale leader Abdul-Malik Al-, ha rilasciato un'intervista a Repubblica con un avvertimento per il nostro Paese: «L'unse parteciperà all'aggressione contro lo Yemen. Il suo coinvolgimento sarà considerato un'escalation e una militarizzazione del mare, e non sarà efficace. Il passaggio delle navine e di altri durante le operazioni yemenite a sostegno di Gaza è una prova che l'obiettivo è noto». «Il nostro consiglio all'è di esercitare pressione su Israele per fermare i massacri quotidiani a Gaza. Questo è ciò che porterà alla ...