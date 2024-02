Lionel Messi non gioca e a Hong Kong scoppia il caos

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) AGI - Avevano pagato dai 125 ai 600 euro per vederema l'otto volte Pallone d'oro e' rimasto in panchina: ae' esplosa la polemica per l'amichevole tra una rappresentativa locale e l'Inter Miami, il cui piatto forte doveva essere la presenza in campo del capitano dell'Argentina campione del mondo. Quando i 38mila spettatori hanno visto che la Pulce non scendeva in campo, dagli spalti sono partiti i cori "Rimborso, rimborso" e "Vogliamo". La delusione dei tifosi e' stata tale che lo stesso governo ministro dello Sport dell'ex colonia britannica, Kevin Yeung, e' intervenuto per esprimere "grande delusione" e ricordare che "l'organizzatore dell'amichevole si era impegnato a farrealmeno 45 minuti", chiedendo ...