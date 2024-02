L’intervista Kelany | “Incredibile Renzi sullo stupro di Catania | è un ipocrita e da lui non prendiamo lezioni”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Saraparla ed è un fiume in piena. Una donna, forse anche prima che una parlamentare, sinceramente indignata per le “dichiarazioni estremamente fuori luogo” di Matteosull’orribiledi, compiuto su una 13enne da sette giovani egiziani, alcuni dei quali minorenni. “Ipocrite e fuori luogo, anche in considerazione della tragicità della vicenda”, dice la deputata e responsabile immigrazione di FdI, sottolineando che “non si può essere legalitari e garantisti a fasi alterne a seconda della convenienza”.nella sua Enews, dopo aver specificato che “la vicenda dilascia inorriditi”, ha scritto tra l’altro che “la destra strumentalizza questo tema quando è all’opposizione e non fa nulla quando è al governo. La sinistra finge di non vedere che qui siamo ...