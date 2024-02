L’Inter va in fuga scudetto | decide l’autogol di Gatti | 1-0 alla Juve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 4 febbraio 2024 -piazza la prima. Sono quattro i punti di vantaggio dei nerazzurri sulla, battuta nello scontro diretto a San Siro grazie ad un autogol di. Ma la squadra di Inzaghi, al netto della circostanza fortunata, ha meritato il successo con una partita di ritmo e intensità, con un grande primo tempo e una sapiente amministrazione nel secondo. Sommer non ha dovuto sporcare i suoi guantoni mentre Szczesny ha dovuto tenere in partita i suoi nella ripresa. A secco i due bomber Lautaro e Vlahovic, maha prodotto più occasioni e più gioco, legittimando la prima verae con una partita ancora da recuperare con l’Atalanta. Bella Inter Inzaghi sceglie i titolarissimi, confermando Darmian in fascia destra, in ...