L’Inter ha dimostrato tutta la sua forza

(Di lunedì 5 febbraio 2024) C’era un sentimento ambivalente, avvicinandosi a questa partita. Da una parte la sfida tra le due migliori squadre della Serie A, capaci di superare già a fine gennaio la quota 50 punti. Entrambe in crescita, in forma, sebbene in modo molto diverso. D’altra parte, però, era difficile non avere negli occhi la partita estremamente bloccata dell’andata. Quante aspettative di spettacolo era legittimo avere? La noia che ricordiamo nel Juventus-Inter dell’andata nasceva dalle scelte di Massimiliano Allegri, coraggiose e in controtendenza alle abitudini consolidate della squadra bianconera. Abbracciando un registro difensivo più aggressivo del consueto, la Juventus aveva difeso con un pressing abbastanza offensivo e orientato sull’uomo che aveva convintoa muovere il pallone in modo più prudente del solito per limitare i rischi ed evitare costose perdite del ...