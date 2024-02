L' Inter fa sua la sfida Scudetto | Gatti autogol e Juve ko

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Laè dell'. Undisul finire del primo tempo condanna lantus, uscita sconfitta per 1-0 da San Siro nel posticipo della 23/a giornata. La squadra di Inzaghi vola ora a +4 in classifica con i bianconeri ma con una gara in meno, potenzialmente quindi il vantaggio potrebbe arrivare a 7 punti. Successo meritato dell'che per un'ora buona ha schiacciato lanella sua metà campo sfiorando a ripetizione il gol fermata solo dal palo e da un super Szczesny. E' servito così undi, nel tentativo di anticipare l'ottimo Thuram, per sbloccare il risultato. Laha impostato la partita su una difesa ferrea e sul contropiede ma sullo 0-0 Vlahovic si è ...