Lindstrom | il CorSport | “Altro che bidone dell’anno Ha le qualità per fare la differenza”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il danese Jesperha risposto agli Stimoli del patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, mettendosi in luce nella rimonta del Napoli. Il giovane talento danese Jesperha fatto parlare di sé nella sfida di ieri contro il Verona, dimostrando di essere una risorsa preziosa per il Napoli. Subentrato nel secondo tempo,ha giocato un ruolo chiave nella rimonta, contribuendo con un assist decisivo per il pareggio e sfiorando il gol in un’occasione precedente. La sua performance di spicco potrebbe essere stata influenzata dalle parole del presidente Aurelio De Laurentiis, pronunciate nella conferenza stampa del giorno precedente. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport,è stato uno dei protagonisti della vittoria del Napoli contro il Verona. “A parte ...