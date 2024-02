L’incubo delle spaccate Il ladro del tombino tradito dall’ultimo colpo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) In manette ildel. I carabinieri l’hanno fermato l’altra notte, dopo il secondoche aveva messo a segno pochi minuti prima. Nel mirino due attività commerciali tra Rivazzurra e Marebello: un minimarket in viale Catania e un altro negozio. In entrambi i casi l’uomo ha usato unper sfondare l’ingressoattività e fare razzia all’interno. Dopo essere riuscito a portare via il fondocassa di un negozio, ilne ha assaltato un altro, utilizzando sempre unper rompere la vetrata. Ma il secondotentato gli è stato fatale, perché una pattuglia di carabinieri è riuscita a intercettarlo poco dopo. L’uomo è stato arrestato e oggi sarà processato per direttissima. Il sospetto è che il...