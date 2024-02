Ligue 1 | 20° giornata | pari per Farioli | travolgente Lilla | Gattuso beffato | vince il PSG

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 5 febbraio 2024 - Si chiude la ventesimaanche in1, con il PSG che sorride perché batte lo Strasburgo e, dato iltra Nizza e Brest, fugge a +8 dalla squadra di. SFrena la rincorsa alla zona Europa il Marsiglia di Gennaro(al centro di un'inchiesta per estorsione, due persone sono state arrestate con l’accusa di estorsione: avrebbero chiesto il pizzo a Francesco e Ida, papà e sorella di Rino) che perde 1-0 in casa del Lione. Ripercorriamo i match die vediamo la classifica dopo 20 giornate. I match della 20°Si parte da venerdì con il solito Kylian Mbappé che regala la vittoria al PSG per 1-2 in casa dello Strasburgo. In apertura si supera Gigio Donnarumma, poi al 4' Mbappé ...