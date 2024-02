Liga | 23° giornata | pari Girona | 1-1 nel derby di Madrid | vince il Barcellona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 5 febbraio 2024 - Chi sorride, per davvero, alla fine della ventitreesimadiè ilche, grazie al successo contro l'Alaves, si riporta a -6 dal secondo posto. Il Real si fa fermare sul più bello dall'Atletico neldella capitale, mentre ilnon sfonda contro la Real Sociedad incassando unche la tiene a -2 dai blancos a una settimana dallo scontro diretto. Cinque pareggi su nove partite, oltre ai blaugrana vincono Atletico Bilbao, Valencia e Celta Vigo. Turno che terminerà questa sera con il posticipo tra Rayo Vallecano e Siviglia. Ripercorriamo i match del weekend e vediamo come cambia la classifica. I match della 23°Si comincia venerdì sera con la vittoria, larga, dell'Atletico Bilbao sul Mallorca per 4-0. ...